«Напоминает Вторую лигу. Опять эти автобусы». Защитник 2Drots Cэмио о кубковом выезде в Муром

Теги ФОНБЕТ Кубок России Вторая лига Б Муром «Сэмио» Владислав Семенов 2Drots Winline Медиалига Вторая лига А Медиафутбол

Защитник 2Drots Сэмио высказался о выезде команды в Муром.

«Ну что, ребята! Мы в автобусе. Как обычно, последние ряды – для ветеранчиков.

Напоминает Вторую лигу. Опять эти автобусы. Возвращаемся в славные времена, когда все поездки на выездные игры на автобусе.

Помню, мы как-то из Воронежа до Нальчика 20 с чем-то часов ехали», – рассказал Сэмио.

Сегодня утром 2Drots отправились на автобусе в Муром, где завтра сыграют во втором раунде Пути регионов Фонбет Кубка России с одноименной командой. Начало матча в 19:00.

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2 комментария

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Spaten
Надеемся, что тебе больше не придётся трястись в автобусе
+5
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+5
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Ксяоми Ноутов
Удачи Мурому
0
0
0
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