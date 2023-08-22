«Напоминает Вторую лигу. Опять эти автобусы». Защитник 2Drots Cэмио о кубковом выезде в Муром

Защитник 2Drots Сэмио высказался о выезде команды в Муром.

«Ну что, ребята! Мы в автобусе. Как обычно, последние ряды – для ветеранчиков.

Напоминает Вторую лигу. Опять эти автобусы. Возвращаемся в славные времена, когда все поездки на выездные игры на автобусе.

Помню, мы как-то из Воронежа до Нальчика 20 с чем-то часов ехали», – рассказал Сэмио.

Сегодня утром 2Drots отправились на автобусе в Муром, где завтра сыграют во втором раунде Пути регионов Фонбет Кубка России с одноименной командой. Начало матча в 19:00.