Герман намекнул на возвращение Назарова в «Амкал»
Защитник Евгений Назаров может вернуться «Амкал».
Президент клуба Герман Эль Класико опубликовал фото с игроком и подписал его двумя эмодзи: 🤫 🏡.
Назаров играл за «Амкал» во втором сезоне Winline Медиалиги.
В феврале 2023 года он перешел в самаркандское «Динамо», выступающее во второй по силе лиге Узбекистана.
Назаров – воспитанник «Краснодара». Также он играл за хабаровский СКА и чешские клубы «Богемианс-1905» и «Теплице».
Фото: телеграм-канал Германа
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