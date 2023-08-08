Герман намекнул на возвращение Назарова в «Амкал»

Защитник Евгений Назаров может вернуться «Амкал».

Президент клуба Герман Эль Класико опубликовал фото с игроком и подписал его двумя эмодзи: 🤫 🏡.

Назаров играл за « » во втором сезоне .

В феврале 2023 года он перешел в самаркандское «Динамо», выступающее во второй по силе лиге Узбекистана.

Назаров – воспитанник «Краснодара». Также он играл за хабаровский СКА и чешские клубы «Богемианс-1905» и «Теплице».

Фото: телеграм-канал Германа