Герман намекнул на возвращение Назарова в «Амкал»

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Защитник Евгений Назаров может вернуться «Амкал».

Президент клуба Герман Эль Класико опубликовал фото с игроком и подписал его двумя эмодзи: 🤫 🏡.

Назаров играл за «Амкал» во втором сезоне Winline Медиалиги

В феврале 2023 года он перешел в самаркандское «Динамо», выступающее во второй по силе лиге Узбекистана.

Назаров – воспитанник «Краснодара». Также он играл за хабаровский СКА и чешские клубы «Богемианс-1905» и «Теплице».

Фото: телеграм-канал Германа

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