Герман Эль Класико о новичках Медиалиги: «Круто, что «Чисто Питер» заходит с контентом, а не выпендрежем»

Теги Амкал Герман Эль Класико Winline Медиалига Чисто Питер Медиафутбол

Герман Эль Класико рассказал, кого из новичков он бы хотел увидеть в Winline Медиалиге.

«Кого бы из новичков хотел видеть в лиге? В целом, «Чисто Питер» стоит особняком. Ребята усиленно занимаются контентом, это классно. Круто, что идут на контакт. Понадобились ребята из «Амкала»: позвонили – договорились.

Круто, что заходят с контентом, а не выпендрежем. Если будет выезд в Питер – очень кайфово.

Наверное, Минск прикольный. Не знаю, что там за команда, но выезд в Минск может быть очень классной опцией.

Без понятия, что будет у Niki Filini за команда. Ребята крутые, мы хорошо с ними дружим. Уверен, они что-то прикольное соберут», – рассказал президент «Амкала» в интервью корреспонденту Sports.ru Ивану Матвееву.

8 новых команд сыграют стыковые матчи перед стартом четвертого сезона Winline Медиалиги. 4 команды попадут в лигу.

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