Прогноз на матч 2Drots – БроукБойз 16 июля на BetBoom Московский Кубок Селебрити 2023

Очередной Московский Кубок Селебрити подходит к концу, и болельщиков ждет развязка. В Суперфинале будут встречаться команды 2Drots и «БроукБойз». Причем это будет уже их вторая игра в рамках розыгрыша, и все благодаря формуле проведения Кубка. Она напоминает схему проведения Кубка России. Начинали розыгрыш МКС восемь команд, которые после жеребьевки в матчах между собой определяли тех, кто отправится в верхнюю и нижнюю сетки турнира. В нижней встречались проигравшие команды, и права на ошибку у них уже не было. В верхней играли команды, победившие в первом раунде. Клуб, потерпевший поражение, отправлялся в нижнюю сетку. Таким образом на пути к Суперфиналу 2Drots сыграли всего три матча, причем в финале верхней сетки 8 июля обыграли как раз «БроукБойз» в серии пенальти. Основное время матча закончилось вничью 0 : 0. «БроукБойз» вынуждены были опуститься в нижнюю сетку, где сыграли огненный поединок против ФК Bus, вышли победителями и теперь получили право на реванш. Матч состоится 16 июля на ВТБ Арене, начало в 19:00 по московскому времени.

2Drots по составу считается чуть ли не сильнейшей командой в российском медиафутболе. Некоторые с этим готовы поспорить и привести в пример другие коллективы, но с чем точно можно согласиться, так это превосходство над остальными в опыте. Команда была создана в 2016 году, зарегистрировала свой YouTube-канал и начала планомерно развиваться. За эти годы она два раза становилась чемпионом Медийной футбольной лиги. В прошлом году принимала участие в Кубке России и смогла обыграть команду «Чертаново». Но все равно в медиалиге это пока не «Спартак» 1990-х и не «Зенит» нынешний. Конкуренция существует, и она серьезная. По крайней мере в текущем сезоне победить в Медийной футбольной лиге 2Drots не удалось.

Путь в розыгрыше МКС 2Drots начинали с матча против ФК «10», история котороого как раз небогатая, создан коллектив был участниками Камеди Клаба. Однако «Десятка» показала себя командой с характером и дала бой фавориту. Основное время матча завершилось вничью и лишь в серии пенальти 2Drots смогли пройти дальше. Там их ждал поединок против представителей телеканала «Матч ТВ», еще одного старожила медиалиги, правда, звезд с неба никогда не хватавшего. Однако и тут поединок получился упорным, 2Drots выиграли с преимуществом в один мяч 2 : 1, причем в матче были серьезные вопросы к судьям. Затем был финал с «БроукБойз» и теперь впереди решающий поединок.

«Броуки» в чем-то противоположность 2Drots. Команда молодая, создана была весной прошлого года по инициативе блогера Артема Райзена Кузьмина и журналиста Дмитрия Егорова. Сами она в свое время были связаны с другой опытной и популярной командой медиалиги «Амкалом». В составе команды есть достаточно опытный футболисты, выступавшие ранее в российской Премьер-лиге. Просмотр матчей «БроукБойз» обычно вряд ли кого-то оставляет равнодушным. Во-первых, на поле можно увидеть искрометный футбол с непредсказуемым результатом, во-вторых, за пределами поля есть место скандалам и спорам как с представителями судейского корпуса, так и с тренерским штабом соперника.

Типичный пример — игра финала нижней сетки турнира против ФК Bus. Тут хватало непредсказуемости, после первого тайма «БроукБойз» вели со счетом 3 : 0, и все шло к их победе. В перерыве матча вышла перепалка с тренерским штабом «Автобуса», хорошо, что не дошло до рукоприкладства. Во втором тайме случилась история а-ля стамбульский финал Лиги Чемпионов, когда «Ливерпуль» отыграл три мяча у «Милана». В медиалиге масштабы, конечно скромнее, но такой камбэк всегда впечатляет. В итоге серия пенальти, где все же «БроукБойз» дожали своего соперника. Будучи в верхней сетке «Броуки» в первом матче также в серии пенальти смогли обыграть новоиспеченного победителя Медийной футбольной лиги «Родину Медиа», а затем уверенно взяли верх над «Амкалом» со счетом 3 : 1.

Прогноз на матч 2Drots — БроукБойз

Чуть менее недели назад состоялся матч этих же соперников, и он показал, что команды примерно равны по силам. Будь это компьютерная игра можно было бы вновь поставить на ничью в основное время и серию пенальти, и такое вполне возможно вновь. Но мы имеем дело с медиафутболом, а тут все всегда непредсказуемо. У 2Drots была неделя на отдых, а «БроукБойз» играли финал нижней сетки и не теряли тонуса. Настораживает только потеря концентрации «Броуков» во втором тайме матча с ФК Bus. Повторение подобного грозит огромными неприятностями. 2Drots стремятся побеждать в любом турнире, упустив медиалигу, они сделают все возможное, чтобы взять Кубок Селебрити.