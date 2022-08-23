Прогноз на матч Амкал – ФК Деньги 5 июля на BetBoom Московский Кубок Селебрити 2023

Теги Амкал Московский Кубок Селебрити ФК Деньги Медиафутбол

С появлением футбольной Медиалиги болельщикам скучно в межсезонье точно не бывает. Можно обсуждать трансферные слухи, но куда интереснее следить за матчами Московского Кубка Селебрити, где все команды сыграли первый раунд, а в верхней сетке прошли матчи второго раунда и предстоит финал. Турнир проходит по той же схеме, что и Кубок России. В нижней сетке у команд права на ошибку нет. В верхней сетке после поражения любой клуб опускается в нижнюю часть и также лишается права на ошибку. Ее уже допустил один из старожилов медийного футбола «Амкал», который во втором раунде уступил «БроукБойз» и теперь будет пробираться в финал через тернии. Первым таким препятствием станет ФК «Деньги», который в первом раунде по пенальти обыграл ФК «10». Матч состоится 5 июля, а посмотреть его можно будет в YouTube, ведь это же медиафутбол.

Амкал

Команда «Амкал» была создана шесть лет назад и связана с именем блогера Германа Попкова, он же El Classico. В основе названия команды лежит имя некогда успешного пермского клуба «Амкар», причем выбрали его болельщики во время голосования все в том же YouTube. «Амкал» был участником первого матча в истории российского медиафутбола, в том же 2018 году сыграв со сборной телевизионного канала «Россия-24». Первый международный матч сыграл тоже «Амкал», случилось это в Германии, причем в составе соперника играл Кевин Кураньи. Именно по инициативе Попкова был проведен первый турнир Московского Кубка Селебрити в 2020 году.

В 2022 году команда впервые была допущена до участия в Кубке России. В первом раунде «Амкал» выиграл у красногорского «Зоркого» в серии пенальти. Затем в гостевом матче обыграл клуб «Тверь», и только в 1/64 финала все в той же серии пенальти уступил команде «Звезда» из Санкт-Петербурга. «Амкал» становился победителем Кубка Селебрити в 2021 году. В нынешнем розыгрыше команда успешно начала выступление в плей-офф, переиграв со счетом 2 : 0 ФК «Bus». Однако уже в следующей игре «Амкал» уступил команде «БроукБойз». Причем совсем недавно они встречались в четвертьфинале Медиалиги, тогда «Амкал» вышел победителем. Теперь команде предстоит пройти более сложным путем до финала.

ФК Деньги

Медиафутбольный клуб «Деньги» не обладает такой историей как «Амкал», тем не менее у команды есть свои успехи. ФК «Деньги» был создан в 2021 году при непосредственном участии блогера Артема Нечаева, который в свое время помогал с проектами Юрию Дудю, и бывшего кикбоксера Станислава Малиева. Они сразу записали ролик о своей команде и выложили его на YouTube. Первый матч провели с другой именитой командой Медиалиги 2Drots, проиграли со счетом 0 : 4, но представили главного тренера Игоря Гамулу, который был хорошо известен болельщикам не только по футбольное карьере, но и благодаря своим ярким высказываниям и чувству юмора. К сожалению, Игорь Гамула скончался в конце 2021 года.

За три года у ФК «Деньги» появилась своя довольно внушительная фанатская база. По некоторым оценкам, команда входит в пятерку ведущих клубов Медийной лиги по популярности. Однако сама по себе популярность не приносит трофеи. Впервые ФК «Деньги» приняли участие в Московском Кубке Селебрити в 2022 году. Из группы выйти не удалось, команда выиграла лишь один матч. В текущем розыгрыше пришлось стартовать в нижней части сетки. Уже в первые десять минут матча команды обменялись пенальти. Другое дело, что «Деньги» свою попытку реализовали, а «Десятка» нет. Тем не менее в начале второго тайма счет был уже равным. В конце основного времени матча победу ФК «Деньги» мог принести один из самых известных футболистов команды Виталий Дьяков, но попал в положение вне игры. В итоге все завершилось серией пенальти, в которой удачливее были «Деньги». Путь к трофею продолжается.

Прогноз и на матч Амкал — ФК Деньги

Если бы в спорте все определялось опытом или уж тем более историей создания того или иного клуба, то можно было бы смело ставить на «Амкал» и не задумываться. Но, во-первых, к счастью, так не бывает, а, во-вторых, мы имеем дело с медиафутболом, где в отдельном матче может случится все что угодно. «Амкал» опытнее, но пока не очень убедителен на турнире. Поражение от «БроукБойз» показало, что у команды есть проблемы. С другой стороны, «Деньги» команда с характером, и ей важно не допускать ошибок, а в первом матче плей-оффони были. И все же вряд ли «Амкал» вылетит на столь ранней стадии. Специалисты отдают преимушество команде Германа Попкова.

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