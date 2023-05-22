Станос об уходе Петарды: «От сердца отрываю, отпуская Петю из клуба. Ему нужно развиваться, а не стоять на бровке»

Станос отреагировал на уход Петарды из ФК «Деньги».

«Насчет торпеды. Пожалуй, один из немногих, кого от сердца отрываю, отпуская из клуба 💔.

Петя уехал в прошлом сезоне из одного медиафутбола, где «Деньги» не играли в соревновательный футбол, не тренировались «по спискам», не зависели от лимитов и конкуренции «вооружений» профиками, а вернулся в совершенно другой.

Где роль у талантливых (не в футбольном мастерстве) ребят отведена уже другая. Мы придумали «Кредитку», чтоб продолжать делать то, что нам нравится. Но возможность делать то, что нам нравится, очень тесно связана с тем, как играет основная команда.

В этом сезоне пока нас очень подводит основа, и не у всех хватает терпения смотреть на все происходящее не только в клубе, а в целом в медиафутболе.

Таким, как Петя, нужно развиваться, а не стоять на бровке. Торпеде желаю только успехов. Не то время и не то место. Всегда рад тебя буду видеть. Кстати, ты был балбес и останешься для меня балбесом», – написал президент «Денег».

Петарда покинул «Деньги»: «Ты навсегда черно-зеленый! Не прощаемся, торпеда!»