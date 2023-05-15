Сэмио – о победе над «Матч ТВ»: «Якорь посадили, все хорошо. Сегодня дали шанс – воспользовался»

Защитник 2Drots Сэмио высказался после победного матча с ФК «Матч ТВ».

– Тебе не обидно, что ты сделал результат, но ты сегодня снова не вышел в старте?

– Не обидно, я уже говорил, что незаменимых нет. У нас большая конкуренция, наверное, и хорошо, что каждый может любого заменить. Тут какие претензии? Со мной проиграли, потом команда выиграла, а выигрышный состав не меняют. Какие тут вопросы? Якоря посадили, все было хорошо, а тут дали шанс, я им воспользовался.

– Ты говорил, что не вышел в старте, потому что ты один из участников цепочки, когда пропустили гол от FC Bus, а Викторович сказал, что ты не попал в старт, потому что вы с Гудаем ездите играть за «Зеленоград»?

– Я немножко удивился. Да, не претензия, мы на эту тему разговаривали. Думаю, это просто совокупность, все на одно наложилось. И проиграли, и я был в этой цепочке, и плюс на фоне игр за КФК – просто совокупность неудачных факторов. Думаю, ничего страшного. Мы обо всем поговорили, все обсудили, проблем нет.

– Сегодня сложно было?

– Понятно, тут 3-й сезон. Легких соперников не будет. Все на нас настраиваются как на последний матч, поэтому играют от обороны. Тяжело, конечно, взламывать. Не думаю, что дальше будет легче. Только все сложнее и сложнее. Мы сами задали эту планку и должны ее держать. Тут ничего не поделаешь. Так, наверное, и должно быть, – рассказал защитник 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.