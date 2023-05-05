Зубко об «Амкале»: «Никаких претензий к клубу и Герману. Ребята многое сделали для меня»

Денис Зубко по-прежнему с теплотой вспоминает период работы в «Амкале».

– Вы говорили, что у вас нет обиды на «Амкал» и Германа, но есть чувство недосказанности. Мнение не поменялось?

– А какая обида? Для меня многое сделали и Герман, и «Амкал». Я всем благодарен.

Да, что-то не получалось, у нас есть ошибки, бесспорно. Говорить, что я был во всем прав – конечно, нет.

Это работа, это футбол, людям свойственно ошибаться. Никаких обид и претензий.

Спасибо Герману и ребятам за то время. Это относится ко всему «Амкалу», – сказал бывший главный тренер команды.