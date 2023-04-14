Сборная Медиалиги сыграет летом против минского «Динамо» – с Глебом и Галыгиным в составе. Осенью пройдет турнир в ОАЭ или Турции

Сборная Winline Медиалиги проведет товарищеский матч с минским «Динамо».

Игру планируют провести летом на Национальном Олимпийском стадионе «Динамо» в Минске. Арена вмещает 22 тысячи зрителей.

«Динамо» перед игрой представит медийный состав, в который войдут экс-хавбек «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб, блогер Влад А4, комики Богдан Лисевский и Вадим Галыгин.

В конце ноября Медиалига спродюсирует международный турнир медийных сборных.

Он пройдет в Турции или ОАЭ. Заявки подали 10 сборных, среди них – Казахстан, Беларусь, Мексика, Китай, Индия и Бразилия.

Winline Медиалига готовит мощнейший сезон: много матчей на топовых стадионах, статистика как на чемпионате мира и маскот в честь болельщиков