Сборная Медиалиги сыграет летом против минского «Динамо» – с Глебом и Галыгиным в составе. Осенью пройдет турнир в ОАЭ или Турции

Теги Александр Глеб товарищеские матчи (клубы) Динамо Минск стадион Динамо Минск Winline Медиалига Сборная Медиалиги Медиафутбол

Сборная Winline Медиалиги проведет товарищеский матч с минским «Динамо».

Игру планируют провести летом на Национальном Олимпийском стадионе «Динамо» в Минске. Арена вмещает 22 тысячи зрителей.

«Динамо» перед игрой представит медийный состав, в который войдут экс-хавбек «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб, блогер Влад А4, комики Богдан Лисевский и Вадим Галыгин.

В конце ноября Медиалига спродюсирует международный турнир медийных сборных.

Он пройдет в Турции или ОАЭ. Заявки подали 10 сборных, среди них – Казахстан, Беларусь, Мексика, Китай, Индия и Бразилия.

Winline Медиалига готовит мощнейший сезон: много матчей на топовых стадионах, статистика как на чемпионате мира и маскот в честь болельщиков

8 комментариев

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ks-1993
Ответ Николай Коровин
галыгин из камеди? технику бытовую опять будет рекламировать?
он начинал с что? где? когда? там кстати неплохо было
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Александр Кудрявцев
Будем смотреть ✌️✌️✌️
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Дмигорь Знамеранский
4 ядра, 4 гига, игровая видеокарта.
0
0
0
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Циник Петербургский
Ответ Фут.Боль
Галыгин, ####(самка собаки), футболист!
Галыгин, цуко, личность! %)
0
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Николай Коровин
галыгин из камеди? технику бытовую опять будет рекламировать?
+1
0
+1
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Фут.Боль
Галыгин, ####(самка собаки), футболист!
+9
0
+9
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Peter Parker
Фигня, вот если бы сборная комментаторов спортс.ру
0
0
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Сергей Пацаваца
Глеб уже давно зашкварился,так что неудивительно
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-1
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