Текила объявил об уходе Дехтерюка из «РМ»: «Очередная подстава от нашего «медийного» игрока. Жалко только потраченные время и деньги»

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Полузащитник Дмитрий Дехтерюк покинул «Родину Медиа».

Уход Дехтера подтвердил президент клуба Текила.

«Очередная подстава от нашего «медийного» игрока. Веришь, вкладываешь свое время, знакомишь со всеми, а в ответ: «Сори, мне сделали предложение лучше».

Мне #####, обиды нет, я понимаю, что такова жизнь и многие здесь ради собственной выгоды!

Жалко только потраченное время на человека и деньги, безусловно. Такие ситуации побуждают к тому, что пора заключать трудовые или рекламные контракты с игроками!

Удивляет, что руководители других команд считают нормальным за спиной хантить игроков. Мы никогда такой херней не занимались, но, похоже, это становится главным правилом игры в МФЛ», – написал Текила.

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