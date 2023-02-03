Текила объявил об уходе Дехтерюка из «РМ»: «Очередная подстава от нашего «медийного» игрока. Жалко только потраченные время и деньги»
Полузащитник Дмитрий Дехтерюк покинул «Родину Медиа».
Уход Дехтера подтвердил президент клуба Текила.
«Очередная подстава от нашего «медийного» игрока. Веришь, вкладываешь свое время, знакомишь со всеми, а в ответ: «Сори, мне сделали предложение лучше».
Мне #####, обиды нет, я понимаю, что такова жизнь и многие здесь ради собственной выгоды!
Жалко только потраченное время на человека и деньги, безусловно. Такие ситуации побуждают к тому, что пора заключать трудовые или рекламные контракты с игроками!
Удивляет, что руководители других команд считают нормальным за спиной хантить игроков. Мы никогда такой херней не занимались, но, похоже, это становится главным правилом игры в МФЛ», – написал Текила.
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