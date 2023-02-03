Текила объявил об уходе Дехтерюка из «РМ»: «Очередная подстава от нашего «медийного» игрока. Жалко только потраченные время и деньги»

Полузащитник Дмитрий Дехтерюк покинул « ».

Уход Дехтера подтвердил президент клуба Текила.

«Очередная подстава от нашего «медийного» игрока. Веришь, вкладываешь свое время, знакомишь со всеми, а в ответ: «Сори, мне сделали предложение лучше».

Мне #####, обиды нет, я понимаю, что такова жизнь и многие здесь ради собственной выгоды!

Жалко только потраченное время на человека и деньги, безусловно. Такие ситуации побуждают к тому, что пора заключать трудовые или рекламные контракты с игроками!

Удивляет, что руководители других команд считают нормальным за спиной хантить игроков. Мы никогда такой херней не занимались, но, похоже, это становится главным правилом игры в МФЛ», – написал Текила.