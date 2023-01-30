Дражжук о трансфере Яроша: «FN правильно делают, когда берут медийных ребят даже на короткое время. Они хотят выходить на первые роли»

Защитник Fight Nights Олег Дражжук высказался о матче с «Броуками» (3:2) и прокомментировал трансфер Александра Яроша.

– Олег, что скажешь после матча с «Броуками»?

– Ну, что хочется резюмировать – начало матча было нормальным, но потом матч получился очень скомканным особенно во втором тайме. Судья упустил нить матча, и почти футбола как такового не было. Слава богу, что мы забили голы до этого момента. Казалось, что нас давили в конце матча, а мы оборонялись, но это не так, у нас были опасные моменты.

Хотя, наверное, в некоторых моментах судья был все-таки прав, но именно авторитета не хватило ему, поэтому команды чуть не ########### в моментах. А так матч был неплохой, вроде бы и « » не в оптимальной форме, но и мы в хорошей. У нас еще в группе все запутанно, мы можем с двумя победами не попасть в плей-офф. Будем выигрывать и третий матч.

– Ты вообще доволен в коллективе Fight Nights?

– Ну, в приниципе да, ребята все позитивные. Конечно, хотелось бы, чтобы немножко порежимили многие ребята, но пока не получается. Пока есть результат, значит все правильно все делают. Результата бы не было, тогда бы сказали – плохо, что не режимим. А раз результат есть, значит все все делают правильно, пока все нормальное.

– А как ты оцениваешь трансфер Яроша?

– Я думаю, что с точки зрения медиа, это плюс для команды, несмотря на то, что это аренда. Я думаю, что Fight Nights все правильно делает, даже несмотря на то, что берут ребят на короткое время, как допустим меня взяли, скорее всего, на короткое время.

Этим Fights Nights хочет заявить, что хотят продвигаться в медийном плане, хотят выходить на первые роли, поэтому для этого они делают все возможное – привлекают более-менее медийных игроков, – сказал Дражжук.

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