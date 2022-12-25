Переход из 2Drots в «Амкал» – это как из «Реала» в «Барселону». Бегларян об интересе «Амкала»

Артур Бегларян прокомментировал интерес к нему от «Амкала».

«Всегда приятно, когда тебя выделяют, когда хотят в команду, говорят о тебе, тем более хорошо – это всегда приятно. Я честно, даже не рассматривал никакие возможности перехода, поэтому я говорю «Нет». В плане, что я это не рассматривал. Мне это не интересно.

Кто знает, что может произойти вообще? Только бог знает, поэтому я не могу ничего сказать. Но переходы между «Амкалом» и 2Drots – это как «Реал Мадрид» и «Барселона». Мы считаемся «Реал Мадридом», а «Амкал» – мне кажется, «Барселоной» и у них тоже переходы бывали, поэтому никто ничего не знает, и я настроен остаться тут», – сказал защитник 2Drots.