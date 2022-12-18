Кузнецов о трансфере Стиля в 2D: «Алекс на встрече сразу сказал «Я хочу у вас играть»

Дмитрий Кузнецов рассказал, как проходили переговоры по переходу в 2Drots Алекса Стиля.

«Алекс на встрече сразу сказал «Я хочу у вас играть». Он ни слова про деньги не сказал. Вообще ни слова.

Представляете, человек, который играл в финале против нас, пришел и говорит «Я хочу у вас быть, хочу быть частью вашей команды».

Вообще не было разговора ни про деньги, ни про позицию. Я как сидел, сказал: «Алекс, добро пожаловать!» Прям сразу», – сказал главный тренер 2Drots.