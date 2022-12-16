Трушечкин о Медиалиге: «Ее называют цирком? Футбол – это средство развлечения, он не должен стесняться быть в чем-то даже клоунадой»

Комментатор «Матч ТВ» Роман Трушечкин высказался о Winline Медиалиге и сравнил ее с профессиональным российским футболом.

– Вы были на матче Медиалиги – как впечатления?

– Мне было интересно повариться в этой атмосфере, посмотреть, как работает регламент с чистым временем, какая публика ходит на такие матчи. Я получил удовольствие от вечера – это главное ведь.

– Цитата из вашего текста: «Россия должна первой внутри себя пойти по сложному и опасному пути стирания грани между профессиональной и любительской игрой. Вплоть до формирования новой системы лиг, в которую будут допущены все желающие – по-настоящему желающие – играть и соревноваться». Если так посмотреть, то Медиалига – идеальная ролевая модель.

– Поскольку даже сами футбольные власти дают сигналы о том, что они исчерпали возможности повысить интерес или доходность футбола, то почему бы не посмотреть в сторону большей демократизации? Медиафутбол, где профессионалы встречаются с полупрофессионалами – это как раз шаг в сторону доступности.

Бесконечно накачивать звездную составляющую футбольного прогресса, когда каждая следующая звезда стоит на несколько десятков миллионов больше – не тот путь, по которому нам следует идти. Это надувание пузыря, который неизбежно лопнет, и мы окажемся у разбитого корыта, как в сказке Пушкина. Нужно искать другой путь – поэтому пусть экспериментируют. Медиалигу называют цирком? Футбол – это средство развлечения, он не должен стесняться быть в чем-то даже клоунадой, – заявил Трушечкин.