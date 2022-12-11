Сибскана о рейтинге медийной активности: «Пора закрыть историю и выплатить гонорары командам»

Сибскана рассказал об ожиданиях итогового рейтинга медийной активности Winline Медаилиги.

«… и на рейтинг медийной активности МФЛ. А где он кстати? В начале каждого месяца же публиковался до этого… Пора закрыть эту историю и выплатить обещанные гонорары командам.

Ух, не терпится уже узнать сколько миллионов «Амкал» заработал за первое место. Я очень весомый вклад сделал в том числе, ведь активно обозревал весь турнир. В рамках своего формата конечно же 😎», – написал Сибскана