Сибскана о рейтинге медийной активности: «Пора закрыть историю и выплатить гонорары командам»

Теги Амкал Андрей Сибскана Winline Медиалига Медиафутбол

Сибскана рассказал об ожиданиях итогового рейтинга медийной активности Winline Медаилиги.  

«… и на рейтинг медийной активности МФЛ. А где он кстати? В начале каждого месяца же публиковался до этого… Пора закрыть эту историю и выплатить обещанные гонорары командам.

Ух, не терпится уже узнать сколько миллионов «Амкал» заработал за первое место. Я очень весомый вклад сделал в том числе, ведь активно обозревал весь турнир. В рамках своего формата конечно же 😎», – написал Сибскана

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