Прокоп о призе лучшему хавбеку года: «Есть Манна, есть Эд, но я не решал, решили люди»
Прокоп поделился впечатлениями после завоевания приза лучшему полузащитнику года в медиафутболе.
– Что скажешь, ты ожидал?
– По зрительскому голосованию я видел отрыв. На мой взгляд, я не провел столько матчей, сколько провели игроки со второго и третьего мест. Есть Манна, есть Эд.
Я не решал, это решили люди. Я просто рад, – сказал бывший хавбек «Амкала», осенью перебравшийся в болгарский «Ботев».
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