Прокоп о призе лучшему хавбеку года: «Есть Манна, есть Эд, но я не решал, решили люди»

поделился впечатлениями после завоевания приза лучшему полузащитнику года в медиафутболе.

– Что скажешь, ты ожидал?

– По зрительскому голосованию я видел отрыв. На мой взгляд, я не провел столько матчей, сколько провели игроки со второго и третьего мест. Есть Манна, есть Эд.

Я не решал, это решили люди. Я просто рад, – сказал бывший хавбек «Амкала», осенью перебравшийся в болгарский «Ботев».

Награждение победителей Winline Media Football Awards. Онлайн