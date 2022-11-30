Максимум 12 команд сыграют в 3-м сезоне МФЛ. Осипов признал, что увеличение числа участников было ошибкой

рассказал о планах по старту третьего сезона .

– 15 апреля – старт сезона, 15 июля – финиш. Больших стадионов будет больше, чем в обоих сезонах этого года.

– Количество команд будет сокращено?

– Думаю, будет максимум 12 участников.

– Увеличение этого числа было ошибкой лиги?

– Это был эксперимент. Не каждый эксперимент бывает успешным, поэтому, может, это действительно было ошибкой.

Не могу сказать, что прям ошибка, но это неверное решение. Зато комьюнити стало больше. Мы же заинтересованы, чтобы комьюнити росло, чтобы зрителей становилось больше.

– Какой призовой фонд будет в следующем сезоне?

– Больше, чем в этом. Но не в два раза, таких бюджетов у нас нет.

Третий сезон должен закрыть рты всем критикам, скептикам, которые считают меня и команду людей, которые делают этот проект, проходимцами и непрофессионалами, – сказал глава МФЛ телеграм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.