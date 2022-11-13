«Меня немножечко ослепили прожектора, поэтому я пропустил мяч». Райзен обратился к «Броукам» после дебюта

Райзен обратился к «БроукБойз» в раздевалке после дебюта в воротах.

«Я хотел сказать, что вы великолепно играли в обороне. Просто меня немножечко ослепили прожектора, поэтому я пропустил мяч. Я вышел просто неразмятый – моя ошибка.

Тренировки пропустил из-за того, что болел. Впредь такого не повторится, я буду приходить на все тренировки. Антон Васильевич (Соснин тренер «Броуков» – прим. Sports.ru), прошу у вас прощения.

У вас отличная команда, и я очень рад, что мы вышли в плей-офф так организовано», – сказал Райзен. Речь попала на видео, опубликованном в телеграм-канале .

Райзен дебютировал в Медиалиге: вышел на ворота, пропустил 2 гола и привез пенальти за 51 секунду