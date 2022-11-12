Райзен: «Я люблю свою команду, люблю «Броуков», всех остальных я не люблю»

Президент «БроукБойз» Райзен подвел итоги регулярного чемпионата Winline Медиалиги.

– Я считаю, что мы выступили очень достойно, играли всегда дисциплинированно. Все игроки, выходящие на замену, отдавали от себя максимум, что по итогу позволило нам выйти уверенно в плей-офф.

Каждый игрок, который выходит со скамейки, знает, что хоть ему и отрезан кусочек в минуту, он должен его отыграть так, чтобы многие запомнили. Ребята, я люблю свою команду, люблю «Броуков», всех остальных я не люблю. Мы с вами встретимся в плей-офф.

– У тебя сегодня дебют. Ты вышел на поле, заработал пенальти. Давай еще об этом поговорим.

– Честно сказать, годы тренировок. Я с раннего детства смотрел футбол и никогда не понимал, почему я, обычный парень из Краснодара, не могу выйти и поиграть в футбол? Мне никто не давал.

Бывало, Дмитрий (Егоров, президент «Броуков» – прим. Spotrs.ru) говорил: «Еще не время, потренируйся». Тренер вратарей Коля и Антон Васильевич (Соснин, тренер «Броуков» – прим. Sports.ru) тоже давили на меня, но я не сломался.

Я должен тренироваться. Я посещал тренировки, индивидуально тренировался в зале, если честно. Не выкладывал это в инстаграм, никуда. И благодаря своей отменной физической форме, я сейчас появился на поле и доказал всем, на что я способен.

– Смотрел перед этим матчи «»Арсенала»? Какие-то для себя моменты подмечал?

– Лондон – красный и в моем сердечке, я за «»Арсенал»».

– За «Арсенал», не за «Броуков»?

– «Арсенал» – это и есть «Броуки», – сказал Райзен на флеш-интервью Камиле Харисовой после матча 9-го тура Медиалиги «БроукБойз» – Reality (4:3).