Вратарь «Броуков» Зириков о Райзене: «Великолепный дебют, так даже я не дебютировал»

Иван Зириков прокомментировал дебют в воротах Райзена.

– Как оценишь дебют Артема Черкесова?

– Великолепный дебют, так даже я не дебютировал. Всего лишь два пропустил, а я три.

Если будет заниматься, работать, то все у него шансы есть, но больше, наверное, не надо лучше. Не в этой команде.

– А в «Арсенале» лондонском?

– Пусть хоть где. Хоть в «Ливерпуле», хоть в Лондоне, без разницы – только не в «БроукБойз», – сказал Зириков в интервью телеграм-каналу «Броуков».

Райзен дебютировал в Медиалиге: вышел на ворота, пропустил 2 гола и привез пенальти за 51 секунду