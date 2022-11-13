Вратарь «Броуков» Зириков о Райзене: «Великолепный дебют, так даже я не дебютировал»
Иван Зириков прокомментировал дебют в воротах Райзена.
– Как оценишь дебют Артема Черкесова?
– Великолепный дебют, так даже я не дебютировал. Всего лишь два пропустил, а я три.
Если будет заниматься, работать, то все у него шансы есть, но больше, наверное, не надо лучше. Не в этой команде.
– А в «Арсенале» лондонском?
– Пусть хоть где. Хоть в «Ливерпуле», хоть в Лондоне, без разницы – только не в «БроукБойз», – сказал Зириков в интервью телеграм-каналу «Броуков».
Райзен дебютировал в Медиалиге: вышел на ворота, пропустил 2 гола и привез пенальти за 51 секунду
Комментарии