Володя XXL: «Сезон для меня закончен! Все ждут, когда ты обосрешься, а ты срешь уже какую игру подряд»

Форвард Володя XXL заявил, что больше не сыграет в этом сезоне.

«Этот МФЛ для меня официально закончен! Я не буду больше представлять команду «БроукБойз».

Сейчас мне нужно взять паузу от футбола на несколько месяцев… Я не выдерживаю давления со стороны болельщиков и аудитории.

Все ждут от меня гола и постоянно об этом напоминают. Они хотят увидеть что то сверхъестественное от меня, мне реально не хватает игрового времени на поле.

Да закройте вы уже свои #########, вы меня все #######. Сколько можно писать про меня? Сколько можно обсуждать, что я не забиваю ###### гол, что я мало играю, что Володя не тот.

Это давление ##### какое, вы не представляете. Вы себя поставьте на мое место, когда все подначивают и ждут твоего провала, сука, все ждут, когда ты обосрешься, а ты срешь уже какую игру подряд. С каждой игрой все накапливается, но сегодня я не выдержал», – заявил нападающий в своем телеграм-канале.