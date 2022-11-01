Некит о переходе Стиля в клуб Первой лиги: «Я надеюсь, этого не случится. Он важный игрок основы»

Президент 2Drots Некит высказался о возможном переходе в клуб Первой Лиги.

– Стиль говорил, что у него есть варианты в ФНЛ. Как думаешь, какова вероятность, что он зимой уедет?

– Стиль об этом размышляет. Если говорить про себя, то я очень надеюсь, что это не случится. Ведь для нас Стиль – очень важный игрок основы, он очень важен для психологического состояния команды. Мне очень понравилось, как он влился в команду. Такого футболиста я бы очень не хотел отпускать.

– переехал в Болгарию после Кубка, у вас были предложения после турнира?

– Чтобы дошло до конкретного предложения, такого не было.

– Но интерес был?

– Ну, мне кажется, что да, всегда, когда любительский клуб обыгрывает профессионалов, какой-то клуб присматривается.

– То есть не было такого, что вам прям какой-то клуб звонил?

– Не-не, такого точно не было.

– Это грустно.

– Почему?

– Ну, я думал, что там какие-нибудь команды ФНЛ сразу накинутся на какого-нибудь Кутуза, Эда, Сычева, еще кого-нибудь.

– Пусть они играют, кайфуют, а наши пацаны будут добиваться новых вершин с нами, – рассказал Некит в интервью телеграм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.