Герман об уходе Прокопа: «Мы только рады за него. Потеря Маврина тяжелее, без него тоскливо»

Основатель «Амкала» Герман El Classico высказался об уходе Прокопа и травме .

– Насколько потеря может ударить по команде с моральной точки зрения?

– Ну, слушай, с моральной точки зрения тяжелее потеря Васи Маврина, потому что он получил травму, и такая потеря бьет психологически по всем игрокам, 100% все переживают. А с Прокопом все в порядке, он в положительном ключе уходит.

Мы все только рады за него и в целом он практически не играл в официальных матчах после Кубка России. Он сразу уехал на просмотр. Естественно, он отличный игрок и без него тяжелее 100%, но здесь положительный контекст, поэтому все только рады.

Только приятно учиться играть без Прокопа в таком понимании, когда он переходит в профессиональный футбол. А вот без Маврина уже грустно, тоскливо, печально, потому что он, конечно, нам бы сильно пригодился, – сказал Герман в интервью телеграм-каналу «SUGAR FIFA | Новости медийного футбола».

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