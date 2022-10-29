Герман об уходе Прокопа: «Мы только рады за него. Потеря Маврина тяжелее, без него тоскливо»
Основатель «Амкала» Герман El Classico высказался об уходе Прокопа и травме Василия Маврина.
– Насколько потеря Миши Прокопа может ударить по команде с моральной точки зрения?
– Ну, слушай, с моральной точки зрения тяжелее потеря Васи Маврина, потому что он получил травму, и такая потеря бьет психологически по всем игрокам, 100% все переживают. А с Прокопом все в порядке, он в положительном ключе уходит.
Мы все только рады за него и в целом он практически не играл в официальных матчах после Кубка России. Он сразу уехал на просмотр. Естественно, он отличный игрок и без него тяжелее 100%, но здесь положительный контекст, поэтому все только рады.
Только приятно учиться играть без Прокопа в таком понимании, когда он переходит в профессиональный футбол. А вот без Маврина уже грустно, тоскливо, печально, потому что он, конечно, нам бы сильно пригодился, – сказал Герман в интервью телеграм-каналу «SUGAR FIFA | Новости медийного футбола».
Прокоп попрощался с «Амкалом»: поцеловал эмблему, преклонил колено перед фанатами и пообещал сыграть снова
Комментарии