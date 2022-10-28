Рэпер Pharaoh обратился к «Эгриси» перед игрой Winline Медиалиге

Рэпер Pharaoh обратился к перед матчем 7-го тура Winline Медиалиги с Watch TV.

«Пацаны, привет! Я не ходил еще, к сожалению, ни на одну вашу игру. Но я очень много видео на Youtube с вами смотрю. Вы большие молодцы!

Вы сегодня играете за выход в плей-офф, хотя могли уже давно выйти, если бы сами себе не создавали проблем. Хочу пожелать вам успехов, чтобы вы отвозили соперников, показали, что «Эгриси», на самом деле, великая команда с большим фундаментом.

Успехов вам, держитесь друг за друга. Думайте только о своей игре, играйте только в удовольствие, и все будет очень круто. Я вас всех обнимаю, и ни пуха сегодня, пацаны, давайте!», – сказал Фараон в видео опубликованном в телеграм-канале «Некласико».