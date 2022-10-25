«Я столкнулся с прецедентом медийного судьи». Райзен о судье матча с «Родиной Медиа»

Основатель «БроукБойз» Райзен высказался о судье в матче 6-го тура Winline Медиалиги.

«Я надеюсь, что справедливость восторжествует – это не дело. Я столкнулся с прецедентом медийного судьи. Вот, казалось бы, есть медийный игрок, а, как оказалось, есть и медийный судья, который фантазер.

Может ему реально стоит писать какие-то рассказы? Потому что правила он уже написал. Это вообще очень странно.

Вы понимаете – он не просто правила написал, он еще меня обманул. Думаю на него в суд подать [смеется]. Это ладно я в правила не сильно погружен – Диман (Егоров – прим. Sports.ru) там конкретно улетать начал.

А потом оказывается, что это судья меня обманул – таких правил не существует. Т.е. он при счете 1:0 создал правило в футболе, и мы играли не в футбол – поэтому нужно переигрывать, т.к. мы играли в иллюзию – это был театр», – заявил Райзен на конференции Winline Медиалиги.