Кирилл Дворецкий – новый вратарь «Амкала»

Экс-голкипер «Твери» Кирилл Дворецкий стал игроком «Амкала».

Кирилл прошел несколько стадий вратарского отбора тренера вратарей «Амкала» Евгения Спирякова, поучаствовал в тренировке «Амкала» с Федосом и Маменко и сыграл в товарищеской игре «Амкала».

В финальной стадии вторым кандидатом на получение контракта с «Амкалом» стал воспитанник «Локомотива» Дмитрий Медведев, но он проявил себя в товарищеской игре хуже, чем Кирилл.

После МКС-2022 Евгений Спиряков вошел в тренерский штаб «Амкала» и объявил отбор «Хочу в «Амкал» для вратарей».