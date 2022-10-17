Главный тренер «Амкала» о дозаявках: «Мы работаем, официальной информации нет»

Главный тренер «Амкала» Юрий Бабин прокомментировал ситуацию с дозаявкой команды после 5-го тура Winline Медиалиги.

– Обсуждали ли вы с Германом, что после 5-го тура будет дозаявка? Обсуждали, кто к вам еще присоединится, то есть Салим – это уже всем известно, а кто еще?

– Мы над этим работаем, официальной финальной информации нет. Конечно, мы с Германом обсуждаем, но не с утра до вечера, просто обсуждаем кандидатов и уже, особенно, обсуждаем, когда они приходят на тренировку, где я их вижу в деле. А после тренировки мы уже обсуждаем с новичком.

– Салим уже проводил тренировку с командой?

– Нет, пока, – сказал Юрий Бабин в интервью телеграм-каналу «Некласико».