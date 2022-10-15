«Пивка привез пацанам много». Салим проставился в Reality перед уходом в «Амкал»
Хавбек Reality Роман Салимов рассказал о прощальном матче за клуб.
Полузащитник переходит в «Амкал» после игры 5-го тура с «Десяткой», когда откроется окно дозаявок.
– Все? У тебя сегодня прощальный матч?
– Да.
– Ты подготовил перформанс?
– Ну, такой легенький. Конечно, подготовил, надо еще забить просто.
– Это какая-то футболочка?
– Конечно. А что я еще могу придумать?
– Не знаю, ты медийный, должен был что-то придумать.
– Я только учусь, я не медийный, я хочу стать медийным, я же повторяю. А так ,да, придумал. Пивка привез пацанам много.
– Проставка?
– Конечно.
– С такой зарплатой теперь можно и пивка купить.
– Какая у меня зарплата?
– Сто пятьдесят.
– Нет, с воздуха какие-то цифры. Кто-то вообще говорил 300 – что вообще за цифры такие? Ну нет. Какие 150? Вообще нет.
– Давай, «Мы «Амкал» – …»?
– «А вы нет». Пока тяжело, не привык еще. Нужно время, я еще головой не ушел. Надо хорошо сыграть, помочь ребятам победить. А уже со следующей недели с новыми силами уже можно говорить «мы «Амкал» – а вы нет». А пока что рановато, – рассказал Роман в интервью телеграм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкому.
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