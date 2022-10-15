«Пивка привез пацанам много». Салим проставился в Reality перед уходом в «Амкал»

Хавбек Reality Роман Салимов рассказал о прощальном матче за клуб.

Полузащитник переходит в «Амкал» после игры 5-го тура с «Десяткой», когда откроется окно дозаявок.

– Все? У тебя сегодня прощальный матч?

– Да.

– Ты подготовил перформанс?

– Ну, такой легенький. Конечно, подготовил, надо еще забить просто.

– Это какая-то футболочка?

– Конечно. А что я еще могу придумать?

– Не знаю, ты медийный, должен был что-то придумать.

– Я только учусь, я не медийный, я хочу стать медийным, я же повторяю. А так ,да, придумал. Пивка привез пацанам много.

– Проставка?

– Конечно.

– С такой зарплатой теперь можно и пивка купить.

– Какая у меня зарплата?

– Сто пятьдесят.

– Нет, с воздуха какие-то цифры. Кто-то вообще говорил 300 – что вообще за цифры такие? Ну нет. Какие 150? Вообще нет.

– Давай, «Мы «Амкал» – …»?

– «А вы нет». Пока тяжело, не привык еще. Нужно время, я еще головой не ушел. Надо хорошо сыграть, помочь ребятам победить. А уже со следующей недели с новыми силами уже можно говорить «мы «Амкал» – а вы нет». А пока что рановато, – рассказал Роман в интервью телеграм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкому.