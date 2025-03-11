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«Ливерпуль» – «ПСЖ»: игроки BETCITY ждут равный матч в плей-офф Лиги чемпионов

На «Энфилде» 12 марта в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют «Ливерпуль» и «ПСЖ». Матч стартует в 01:00 по времени Астаны.

 Неделю назад команды встречались в Париже. Тот матч выиграли англичане благодаря единственному голу Эллиота на 87-й минуте (1:0).

 На выходных «Ливерпуль» разобрался с аутсайдером АПЛ – «Саутгемптоном» (3:1). «ПСЖ» набрал дежурные три очка в игре с «Ренном» (4:1). К сегодняшней игре команды подходят в хорошей форме и практически без потерь.

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 Трейдеры BETCITY в предстоящей игре отдают небольшое преимущество хозяевам поля. На победу «Ливерпуля» можно поставить с коэффициентом 2.30. Успех «ПСЖ» оценен котировкой 2.90, а ничья идет за 4.20.

 Матч ожидается результативным. На четыре гола и более предлагается коэффициент 2.30, обратный исход можно взять за 1.66.

 Лидеры команд – Мо Салах и Усман Дембеле – на выходных оформили по дублю в национальных первенствах. BETCITY предлагает коэффициент 6.20 на то, что оба футболиста отличатся в очной встрече.

 Игроки BETCITY ждут упорной встречи. На победу «Ливерпуля» сделано 35% ставок на исход, в успех парижан верят 34% бетторов, а на ничью ушел 31% от оборота.

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Опубликовал: r.strukov@sports.ru
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