«Ман Юнайтед» – «Арсенал»: игроки BETCITY уверены в победе лондонцев

9 марта в матче 28-го тура АПЛ встретятся «Ман Юнайтед» и «Арсенал». Игра пройдёт в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 21:30 по времени Астаны.

«Ман Юнайтед» с 33 набранными очками находится на 14-м месте в таблице чемпионата. У команды Рубена Аморима всего две победы в семи последних матчах во всех турнирах.

«Арсенал» с 54 баллами располагается на второй строчке. Команда Микеля Артеты отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 13 очков. Лондонцы выиграли два из пяти последних матчей.

«Арсенал» обыграл «МЮ» в четырех прошлых встречах в АПЛ. Манкунианцы взяли реванш в текущем розыгрыше Кубка Англии, победив в серии пенальти (1:1, пен. 5:3).

Аналитики BETCITY считают фаворитом предстоящей игры лондонцев. На победу гостей предлагают коэффициент 1.78, на успех «МЮ» дают 5.50, вероятность ничьей оценивается в 3.60.

Эксперты не ждут от матча большого количества голов. На тотал меньше 2.5 мячей предлагают 1.71, на ТБ 2.5 можно поставить за 2.22. На обмен голами дают 2.05, «Обе забьют: нет» идет за 1.77.

Бетторы BETCITY уверены в победе «Арсенала». На победу команды Артеты отдано 78% от общего числа ставок на исход, 8% ушло на ничью, на успех «МЮ» – 14%.

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