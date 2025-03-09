«Ман Юнайтед» – «Арсенал»: игроки BETCITY уверены в победе лондонцев
9 марта в матче 28-го тура АПЛ встретятся «Ман Юнайтед» и «Арсенал». Игра пройдёт в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 21:30 по времени Астаны.
«Ман Юнайтед» с 33 набранными очками находится на 14-м месте в таблице чемпионата. У команды Рубена Аморима всего две победы в семи последних матчах во всех турнирах.
«Арсенал» с 54 баллами располагается на второй строчке. Команда Микеля Артеты отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 13 очков. Лондонцы выиграли два из пяти последних матчей.
«Арсенал» обыграл «МЮ» в четырех прошлых встречах в АПЛ. Манкунианцы взяли реванш в текущем розыгрыше Кубка Англии, победив в серии пенальти (1:1, пен. 5:3).
Аналитики BETCITY считают фаворитом предстоящей игры лондонцев. На победу гостей предлагают коэффициент 1.78, на успех «МЮ» дают 5.50, вероятность ничьей оценивается в 3.60.
Эксперты не ждут от матча большого количества голов. На тотал меньше 2.5 мячей предлагают 1.71, на ТБ 2.5 можно поставить за 2.22. На обмен голами дают 2.05, «Обе забьют: нет» идет за 1.77.
Бетторы BETCITY уверены в победе «Арсенала». На победу команды Артеты отдано 78% от общего числа ставок на исход, 8% ушло на ничью, на успех «МЮ» – 14%.
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