Расклады на битву «Манчестер Юнайтед» с «Арсеналом», а также «Ювентуса» с «Аталантой» – в аналитике Olimpbet

АПЛ. 28-й тур. «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». 9 марта, 21:30 (время Астаны)

Лет 20 назад противостояние «красных дьяволов» с «канонирами» затмило бы собой все остальные футбольные события. Вывеска выглядит очень привлекательной и сейчас, но статусу топ-клуба с большими оговорками соответствует лишь «Арсенал».

Именно лондонцев эксперты Olimpbet и считают фаворитами предстоящего сражения. И это несмотря на то, что матч пройдет на «Олд Траффорд».

Но манкунианцам сейчас далеко не всегда помогают даже родные стены. МЮ в текущем первенстве уже потерпел семь домашних поражений – это абсолютный антирекорд «красных дьяволов» за все время в Премьер-лиге. А ведь им до конца сезона еще предстоит принять на своем поле и соседей из «Сити», и «Астон Виллу», и, конечно же, «Арсенал».

После 27 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» находится на 14-й строчке таблицы, а по итогам 28-го запросто может опуститься еще ниже. «Арсенал» же мечтает о «золотой» гонке с «Ливерпулем», хотя уже вряд ли куда-то сдвинется со своего второго места.

Между соперниками 21 очко разницы, а предыдущий визит «пушкарей» в «Театр Мечты» принес им уверенную победу, несмотря на скромный счет 1:0. Из пяти предыдущих официальных встреч с «красными дьяволами» четыре остались за «оружейниками» при одном мирном исходе.

Вроде бы все расклады сильно в пользу столичного клуба. Однако та самая единственная ничья (1:1) была зафиксирована совсем недавно, в основное время матча 1/32 финала Кубка Англии. А серия пенальти обернулась для команды Микеля Артеты поражением (3:5) и вылетом из турнира на столь ранней стадии.

Так что у футболистов «Манчестер Юнайтед» свеж в воспоминаниях удачный опыт противостояния «канонирам». Не будем забывать и о серьезных кадровых проблемах «Арсенала», прежде всего – в нападении.

Olimpbet напоминает, что сейчас в лазарете находятся сразу 4 основных нападающих: Кай Хаверц, Габриэль Жезус, Габриэль Мартинелли и Букайо Сака. На них приходится почти половина всех голов команды в АПЛ.

Во многом из-за этого лондонцы не смогли забить ни одного гола в двух последних турах АПЛ. Хотя умудрились отгрузить семь мячей ПСВ в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

Но против «Юнайтед» не выйдет один из героев сражения с нидерландцами Майлз Льюис-Скелли. 18-летний атакующий полузащитник будет отбывать дисквалификацию за удаление, заработанное еще в игре 26-го тура с «Вест Хэмом». По той же причине встречу с «Арсеналом» пропустит хавбек хозяев Патрик Доргу – он получил красную карточку в матче с «Ипсвичем».

Учитывая серьезные проблемы столичного коллектива в атаке, аналитики Olimpbet сильно сомневаются в том, что соперники порадуют зрителей хорошей результативностью. По их мнению, вряд ли хотя бы одной из команд удастся забить больше одного гола, а сам матч на «Олд Траффорд» с большой долей вероятности будет «низовым».

Серия А. 28-й тур. «Ювентус» – «Аталанта». 10 марта, 00:45 (время Астаны)

Обе команды уже покинули международную арену, сенсационно вылетев на первой же стадии плей-офф Лиги чемпионов. И теперь «Ювентус» с «Аталантой» могут полностью сконцентрироваться на внутренних соревнованиях. Причем, исключительно на Серии А, так как в обойме розыгрыша Кубка Италии они тоже уже не значатся.

Но в национальном первенстве эти соперники по-прежнему решают самые серьезные задачи, вплоть до завоевания «скудетто». После 27 туров национального первенства клуб из Бергамо идет третьим в таблице, уступая три очка лидирующему «Интеру». Туринцы, в свою очередь, ровно на столько же отстают от «Аталанты», разместившись сразу за ней.

В предстоящей игре нас ждет противостояние одной из лучших атак и лучшей обороны чемпионата Италии. В целом же эксперты самого популярного казахстанского букмекера сходятся во мнении, что по итогам их очного спора у «Юве» есть прекрасная возможность поравняться с бергамасками.

При обоюдном провале в кубковых турнирах и те, и другие демонстрируют очень уверенный ход по дистанции чемпионата страны. В активе «Аталанты» – шестиматчевая беспроигрышная полоса и лишь одно поражение на протяжении 22-х предыдущих туров.

«Ювентус» же вообще уступил всего однажды в текущем первенстве, а пять последних матчей завершились его победами, при этом в них «бьянконери» пропустили всего два гола.

Команда Тьягу Мотты может похвастаться самой надежной обороной в Серии А, в чемпионате-2024/24 мяч влетал в ее ворота только 21 раз (против 26 у «Аталанты»). А у коллектива Джан Пьеро Гасперини вторая по результативности атака во всей лиге – 59 забитых голов. Это всего на один меньше, чем у лидирующего по этому показателю «Интера», и на 14 больше, чем у «Юве».

Примечательно, что «старая синьора» не может выиграть на своем поле у «королевы провинциалов» уже шесть матчей кряду – одно поражение и пять ничейных исходов. Однако на этот раз аналитики Olimpbet видят в туринцах достаточно очевидных фаворитов.

При этом они полагают, что «Ювентусу» для победы вполне может хватить и одного результативного удара.