BETCITY назвал фаворита первого матча «Бавария» – «Байер» в 1/8 финала ЛЧ

5 марта в Мюнхене состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Байером».

Команды встретятся в четвертый раз в этом сезоне. Два из очных матчей, прошедших в рамках Бундеслиги, завершились вничью (0:0, 1:1). В игре Кубка Германии со счетом 1:0 победил «Байер».

Леверкузенцы не проигрывают «Баварии» шесть матчей подряд – три ничьи и три победы «Байера».

Аналитики BETCITY считают, что у мюнхенцев хорошие шансы прервать безвыигрышную серию в матчах с командой Хаби Алонсо. На победу хозяев предлагают 1.80, на гостей дают 4.70, вероятность ничьей оценивается в 3.90.

Поставить на выход «Баварии» в четвертьфинал можно за 1.64, на проход в следующий раунд «Байера» предлагают 2.35.

В трех последних очных матчах было меньше трех голов. Взять ТМ 2.5 в предстоящей встрече можно за 2.10, на ТБ 2.5 дают 1.78.

Бетторы BETCITY не смогли определиться с фаворитом матча. 39% от всех ставок на исход пришлось на победу «Баварии», на «Байер» отдано 36%, на ничью – 25%.

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