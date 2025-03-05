Реклама
0

BETCITY назвал фаворита первого матча «Бавария» – «Байер» в 1/8 финала ЛЧ

5 марта в Мюнхене состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Байером».

Команды встретятся в четвертый раз в этом сезоне. Два из очных матчей, прошедших в рамках Бундеслиги, завершились вничью (0:0, 1:1). В игре Кубка Германии со счетом 1:0 победил «Байер».

Леверкузенцы не проигрывают «Баварии» шесть матчей подряд – три ничьи и три победы «Байера».

Аналитики BETCITY считают, что у мюнхенцев хорошие шансы прервать безвыигрышную серию в матчах с командой Хаби Алонсо. На победу хозяев предлагают 1.80, на гостей дают 4.70, вероятность ничьей оценивается в 3.90.

Поставить на выход «Баварии» в четвертьфинал можно за 1.64, на проход в следующий раунд «Байера» предлагают 2.35.

В трех последних очных матчах было меньше трех голов. Взять ТМ 2.5 в предстоящей встрече можно за 2.10, на ТБ 2.5 дают 1.78.

Бетторы BETCITY не смогли определиться с фаворитом матча. 39% от всех ставок на исход пришлось на победу «Баварии», на «Байер» отдано 36%, на ничью – 25%.

BETCITY дарит всем новым игрокам 3000 тенге за идентификацию! Регистрируйся с промокодом 3000BET и забирай бонус!

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости спорта Казахстана в любимой соцсети
Главные новости
Казахстан из-за паводков перенес проведение Игр будущего с 2025-го на 2026 год
226 апреля 2024, 20:55
Шавкат Рахмонов о дебюте Алмахана в UFC: «Показал казахский характер, сильный пацан»
4 марта 2024, 17:33
Морозов о поражении Алмахана в бою с Нурмагомедовым: «Теперь Бекзату нужно сделать выводы»
14 марта 2024, 14:16
Махмуд Сабырхан о победе в отборе на Олимпиаду: «Соперник оказался непростым»
4 марта 2024, 14:07
Жумагулов о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Уровни у соперников были разные»
4 марта 2024, 13:33
Гаджиев: «Алмахан прыгнул выше головы, навязав Умару Нурмагомедову бой»
4 марта 2024, 09:53
Исмагулов о бое с Вартаняном: «Я должен обуздать свой страх»
3 марта 2024, 13:25
Жумагулов о бое Максум – Джонсон: «Угловые в команде Азата несли полный бред»
3 марта 2024, 09:51
Алджамейн Стерлинг о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Умар хорошенько его поджарил»
3 марта 2024, 09:37
Умар Нурмагомедов: «Думал, что финиширую этого парня, но он слишком силен»
3 марта 2024, 09:29
Ко всем новостям
Последние новости
Какую атмосферу ждать на трибунах в матче между сборными Казахстана и Албании 7 марта? Рассуждение Olimpbet
58 минут назадРеклама
Акция «1xPunch» к UFC 313 1xPunch от 1XBET
сегодня, 07:55Реклама
Какой футбол ждут Olimpbet в матчах Лиги чемпионов: ПСЖ – «Ливерпуль» и «Бавария» – «Байер»?
вчера, 13:07Реклама
«Ливерпуль» выиграл 7 из 8 матчей в ЛЧ. BETCITY оценил шансы мерсисайдцев победить «ПСЖ»
вчера, 12:00Реклама
Чего ждать от мадридского дерби в Лиге чемпионов? Аналитика Olimpbet
4 марта, 14:52Реклама
«Реал» – «Атлетико»: игроки BETCITY назвали фаворита первого матча 1/8 финала ЛЧ
4 марта, 08:42Реклама
«Барселона» летит к титулу, Аналитика Olimpbet на главные футбольные события выходных в Ла Лиге и Серии А
2 марта, 12:15Реклама
Капе – Алмабаев: бетторы BETCITY назвали фаворита главного боя UFC Fight Night 253
1 марта, 11:30Реклама
Битва за лидерство в Серии А и «атлетическое» дерби в Ла Лиге. Аналитика Olimpbet
1 марта, 08:00Реклама
«Наполи» – «Интер»: бетторы BETCITY оценили шансы команды Конте обыграть лидера Серии А
28 февраля, 16:50Реклама