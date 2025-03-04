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Чего ждать от мадридского дерби в Лиге чемпионов? Аналитика Olimpbet

Аналитика на первый матч 1/8 финала между «Реалом» и «Атлетико». А также на домашнее сражение ПСВ с «Арсеналом», испытывающим проблемы с атакой.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч.
«Реал Мадрид» (Испания) – «Атлетико» (Испания). 5 марта, 01:00 (время Астаны)

Эксперты Olimpbet считают «Королевский клуб» главным претендентом на победу в Лиге чемпионов сезона-2024/25. Соответственно, «Реал», по их мнению, фаворит и в противостоянии с «Атлетико» на стадии 1/8 финала. А в первом матче, который состоится на «Сантьяго Бернабеу» – безоговорочный.

Между тем, к принципиальнейшему сражению с соседями по испанской столице «сливочные» подходят с явными признаками наметившегося кризиса. В пяти последних турах Примеры команда под управлением Карло Анчелотти одержала всего одну победу при двух поражениях и таком же количестве ничейных результатов.

Это стоило «галактикос» лидерства в национальном первенстве, с первой строчки таблицы они упали на третью. А одним из тех, кто обогнал «Реал», стал как раз «Атлетико». На аналогичном отрезке дистанции он набрал 11 очков и теперь опережает земляков на два балла.

К тому же «матрасники» – исторически очень непростой для «Королевского клуба» соперник. Из десяти предыдущих очных дуэлей «Реал» смог выиграть у «Атлетико» в основное время всего однажды. Причем эта победа была для него гостевой.

Не сумели «сливочные» одолеть «индейцев» и ни в одном из матчей текущего сезона. Более того, Olimpbet напоминает, что с февраля прошлого года команды встречались трижды, и все эти матчи завершились с одинаковым исходом 1:1.

В общем, статистически «галактикос» фаворитами не выглядят. Болельщиков «Реала» должно напрягать еще и то обстоятельство, что их любимая команда стала испытывать довольно серьезные проблемы в атаке. Из восьми матчей, проведенных за последний месяц с небольшим, лишь в обеих битвах с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов «Реал» смог забить более двух мячей.

Впрочем, самый титулованный клуб Европы всех давно приучил к тому, что может быть в каком угодно разобранном состоянии, однако в самый нужный момент он чудесным образом преображается, чтобы прибрать к рукам очередной трофей.

Аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что и на этот раз стоит ждать чего-то подобного. Они отдают серьезное предпочтение «Реалу» не только по результату, но и по такому важному игровому компоненту, как угловые.

«Атлетико» же считается неоспоримым фаворитом в плане желтых карточек, которых ожидается больше, чем забитых голов.

ПСВ (Нидерланды) – «Арсенал» (Англия). 5 марта, 01:00

Клуб из Эйндховена, по версии экспертов Olimpbet, выглядит явным аутсайдером в двухраундовом сражении с представителем Лондона.

Однако ПСВ не привыкать к статусу «темной лошадки», более того, он ей совсем не мешает. В первом раунде плей-офф ЛЧ-2024/25 «крестьяне» уже сотворили громкую сенсацию, отправив на отдых «Ювентус». Тогда в них тоже почти никто не верил, особенно после поражения в Турине 1:2. Но в ответной игре ПСВ победил с тем же счетом в основное время, а в овертайме дожал «старую синьору» и вышел в 1/8 финала.

«Арсенал», конечно же, выглядит мощнее – особенно по подбору исполнителей. Хотя как раз с составом «канониры» испытывают немалые трудности. Olimpbet отмечает, что команда Микеля Артеты играет фактически без атаки из-за травм ведущих игроков. Это заметно сказалось на ее результативности в последнее время.

Впрочем, и у главного тренер голландцев Петера Боша схожие проблемы: в клубном лазарете находятся сразу трое форвардов: Рикардо Пепи, Эсмир Байрактаревич и Малик Тилльман. А основная загрузка по забитым мячам сейчас лежит неувядаемом Иване Перишиче. И он, стоит отметить, с ней блестяще справляется – 36-летний хорват забил по голу в каждом из матчей против «Юве», став, по сути, главным палачом туринцев.

Стоит обратить внимание и на историю взаимоотношений этих соперников. В последние 20 лет ПСВ и «Арсенал» встречались друг с другом шесть раз, и в их споре наблюдается практически абсолютное равенство – по две победы каждой из сторон и столько же ничейных исходов. Лондонцы имеют лишь символическое превосходство по разнице мячей – 7:5.

При этом в Эйндховене «канониры» за это время ни разу не выиграли – ничья и два поражения, причем «сухих». Но сейчас аналитики Olimpbet склонны полагать, что гости обязательно забьют, правда, вряд ли больше двух мячей. А сам матч на арене «Филипс», по их мнению, с большой степени вероятности будет «низовым».

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
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