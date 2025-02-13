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Зрелищный финал CS2 IEM Katowice для казахстанских фанатов

Пабстомп, или совместный просмотр киберспортивных соревнований, приуроченный к финалу IEM Katowice 2025, прошел в алматинском заведении Leffe 9 февраля. Атмосфера была по-настоящему финальной: два этажа Cafe Leffe были заполнены, а зрители активно поддерживали любимые команды. 

Игра выдалась напряженной и полной неожиданностей: аутсайдеры Team Vitality обыграли фаворитов Team Spirit с сухим счетом 3:0, что вызвало бурю эмоций в зале. Болельщики не сдерживали эмоций, реагируя на каждый решающий момент громкими криками и аплодисментами.

Развлекательная программа вечера не уступала по накалу страстей. В перерывах между картами проходили интерактивные викторины, где участники боролись за подарочные наборы и главный приз – PlayStation 5. 

Организатором пабстомпа CS2 IEM Katowice 2025 в Алматы выступила букмекерская компания Olimpbet – инвестор №1 в спорт Казахстана по версии национальной премии «Выбор года». Благодаря высокому уровню организации и захватывающему финалу, мероприятие подарило гостям незабываемые впечатления и подтвердило высокий интерес казахстанской аудитории к киберспорту. 

Источник: Olimpbet Arena

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
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