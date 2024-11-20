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«Барыс» примет обладателя Кубка Гагарина: расклады от Olimpbet

«Барыс» (Астана) – «Металлург» (Магнитогорск). 20 ноября, 19:00 (время Астаны)

Астанинский клуб возвращается на домашнюю арену после четырехматчевого выезда, в котором выиграл две встречи. Но вот продлить успешную серию матчем с «Магниткой» ему удастся вряд ли. Во всяком случае, так предполагают в Olimpbet.

Подопечные Галыма Мамбеталиева вернулись на родной лед из Сочи, где не только одержали крупную победу, но и впервые в сезоне забросили шесть шайб (6:3).

Команда не изменила своего турнирного положения и все еще не имеет в таблице больших перспектив. Сейчас «Барыс» занимает предпоследнее место и на Востоке, и в общем раскладе, но уже на пять очков отрывается от аутсайдера «Амура». А в конференции от зоны плей-офф он отстает не так уж сильно – на шесть баллов.

Очевидно, что новому наставнику удается проводить работу над ошибками, подтягивая игру хоккеистов и в атаке, и в обороне. Конечно, в игре против топовых клубов «снежным барсам» еще приходится сложно. Но вот с середняками и более-менее равными соперниками их игра смотрится уже интересней.

Казахстанцы, играющие в команде, забивают, а оставшиеся в «Барысе» россияне проявляются как лидеры. Однозначно не зря был подписан Антон Бурдасов, который тащит первое звено. И, конечно же, после выхода из лазарета мощи «Барысу» должны прибавить Дамир Жафяров и многолетний лидер Роман Старченко.

Чтобы спасти сезон, астанинцам важно каждое очко. Но домашняя серия начинается непростым матчем, в гости едет «Магнитка» – действующий обладатель Кубка Гагарина.

Клуб из Магнитогорска выиграл два предыдущих матча на выезде, но последняя победа над «Салаватом Юлаевым» ему далась нелегко – уфимцы были обыграны лишь в овертайме (3:2 ОТ). После фееричного прошлого сезона «Металлург» никак не может выбраться в лидеры КХЛ, идя на Востоке лишь на пятом месте, причем с незначительным отрывом от преследователей.

Одним из лидеров команды является игрок сборной Казахстана Никита Михайлис, который в 27-ми матчах набрал 16 очков. Аналитики Olimpbet уверены, что гости выиграют с разницей в три гола и более.

«Динамо» (Москва) – «Сибирь» (Новосибирск). 20 ноября, 21:00 (время Астаны)

Московский «Динамо», спонсорский актив Olimpbet, приближается к тройке лидеров Западной конференции. И, по мнению самого популярного букмекера Казахстана, сегодня команда одержит победу.

Москвичи вернулись из ударной гостевой поездки, где выиграли все три матча. В Новосибирске подопечные Алексея Кудашова обыграли «Сибирь» (2:1). В последнем матче была по буллитам вырвали победу над «Трактором» (4:3).

У москвичей очень рваный календарь. На «ВТБ-Арену» они заехали всего на одну встречу, после игры с «Сибирью» улетят на один матч в Минск, а потом снова сыграют дома. Причем после поездки в Беларусь команде предстоит провести две сложные игры – с ЦСКА и «Локомотивом». А это значит, что до них нужно набрать максимальное количество очков.

«Сибирь» отправилась на выезд после провальной домашней серии, в которой проиграла все четыре матча – последний как раз таки от «Динамо» (1:2). Но у команды было четыре дня, чтобы отдохнуть и провести работу над ошибками.

«Снеговики» идут девятыми на Востоке и пытаются залететь в зону плей-офф, от которой их отделяет всего одно очко. «Снеговики» здорово начали сезон, но на третьем месяце сильно сбавили, покинув тройку лидеров. Сейчас команда не только мало забивает, но и наносит по воротам соперников незначительное количество бросков.

«Динамо» же, напротив, долго вкатывался, но на данный момент находится в хорошей форме. У клуба хорошо играет оборона, последним рубежом которой является надежный вратарь Максим Моторыгин. Аналитики Olimpbet уверены, что хозяева площадки выиграют в основное время.

Источник: Olimpbet Arena

Опубликовано: Тимофей Голубев
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