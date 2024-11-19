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Главные матчи заключительного тура Лиги наций – в аналитике Olimpbet

Чехия – Грузия. 20 ноября, 00:45 (время Астаны)

К шестому туру ЛН-2024/25 сборные этих стран подходят на лидирующих позициях в таблице квартета. Чехи единолично возглавляют четверку, на одно очко опережая грузинскую команду.

Победа гарантирует хозяевам предстоящего матча повышение в классе. И эксперты Olimpbet склоняются к тому, что коллектив под управлением Ивана Гашека добьется необходимого для него результата.

Впрочем, если выиграют гости, то и они практически наверняка выйдут в Лигу А. Ничья Грузию не устроит, но мирный исход опасен и для сборной Чехии, так как в случае потери очков ее может обойти Албания.

В общем, встреча на стадионе «Андрув» в Оломоуце ожидается бескомпромиссной. Каждая из сторон, во что бы то ни стало, будет стремиться склонить фортуну на свою сторону.

Между тем, чехи еще ни разу не смогли взять верх над неуступчивой грузинской командой. Эти соперники встречались друг с другом всего дважды, но оба раза – в текущем году. Так что в их случае на статистику обязательно стоит обратить внимание.

Она свидетельствует, что на Евро-2024 команды сильнейшего не выявили – 1:1. А матч первого круга Лиги наций завершился крупной победой сборной Грузии – 4:1.

Правда, с тех пор Чехия не потерпела ни одного поражения и вышла на первое место в группе. И теперь аналитики Olimpbet считают ее однозначным фаворитом в противостоянии со своим ближайшим преследователем. Причем не только по счету, но и по такому игровому показателю, как угловые.

Албания – Украина. 20 ноября, 00:45 (время Астаны)

Параллельно с матчем Чехия – Грузия в Тиране будет проходить встреча других участников первой группы дивизиона В – сборных Албании и Украины. В этом сражении эксперты Olimpbet отдают предпочтение гостям.

Украинцы считаются фаворитами несмотря на то, что они единственные, кто в этом квартете утратил шансы на выход в высший дивизион ЛН-2024/25. Главная задача для «желто-синих» – не вылететь в лигу С.

Для этого им необходимо побеждать «орлов» в их «гнезде», при переполненных и явно недружелюбно настроенных трибунах. Но и сами албанцы будут запредельно мотивированными, ведь у них сохраняются вполне осязаемые шансы занять первое место в группе.

Победа над Украиной вкупе с ничьей в Оломоуце выведет коллектив бразильского специалиста Силвиньо в элитный дивизион Лиги наций. Да и сражение первого круга между этими противниками, состоявшееся 7 сентября на нейтральном поле в Праге, завершилось в пользу сборной Албании со счетом 2:1.

Однако в домашней встрече аналитики Olimpbet не склонны считать «орлов» фаворитами. Они полагают, что хозяева превзойдут гостей лишь в количестве полученных желтых карточек.

Источник: Olimpbet Arena

Опубликовано: Тимофей Голубев
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