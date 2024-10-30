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Лучшая атака против лучшей защиты: аналитика Olimpbet на битву лидеров

В Континентальной хоккейной лиге сегодня состоятся всего два матча – в них сыграют лидеры конференций.

СКА (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Ярославль). 30 октября, 21:30 (время Астаны)

Главный матч дня пройдет в Санкт-Петербурге, где сойдутся команды, возглавляющие Западную конференцию. Эксперты Olimpbet считают, что шансы одержать победу в основное время у команд примерно равны.

Хозяева льда идут вторыми на Западе, отставая от «Локомотива», который лидирует не только в конференции, но и в сводной турнирной таблице, на пять очков. Не такой уж большой разрыв, учитывая, что плей-офф наступит только весной. Если грамотно использовать осечки оппонентов и не упускать свои шансы, можно сдвинуть «железнодорожников» с первой строчки.

Победная серия СКА составляет семь матчей. Пять из них были выиграны в основное время. В последней встрече «армейцы» обыграли на своем льду «Сибирь» со счетом 6:3, успешно начав очередную домашнюю серию.

Команда Романа Роттенберга является самой забивной в Лиге. В ее арсенале Арсений Грицюк – лидер гонки бомбардиров, который набрал уже 21 (8+13) очко.

Также разыгрался перешедший из НХЛ Тони Деанджело, у него 19 (3+16) баллов. Всего же хоккеисты СКА в 21 матче регулярки забросили уже 90 шайб. При этом ни одна из других команд пока не приблизилась даже к отметке 80. Противостоять такой атаке однозначно очень и очень сложно. За счет чего «армейцам» и пророчат итоговую победу в регулярном чемпионате.

«Локомотив» забивает в разы меньше, хоть и начал радовать болельщиков значительным количеством голов. Пока ярославцы наколотили 63 шайбы. При этом пропустили всего 32 – это лучший показатель турнира. К примеру, над воротами того же СКА лампочка загоралась 57 раз.

Интересно, что команды сойдутся на льду уже в третий раз, хотя прошло всего два месяца со старта чемпионата. Обе предыдущие встречи прошли в Ярославле. В начале сезона «Локомотив» выиграл всухую (2:0), а затем СКА вырвал победу в овертайме (4:3).

Чем на этот раз закончится битва самой забивной команды с самой обороняющейся? Аналитики Olimpbet прогнозируют, что оба соперника забьют хотя бы по два гола.

«Трактор» (Челябинск) – «Сибирь» (Новосибирск). 31 октября, 19:00

Еще одна команда, которая бьется за лидерство в регулярном чемпионате, это «Трактор». Челябинский клуб, как и его сибирский соперник, потерпел в последней встрече поражение, но имеет больше шансов начать новую победную серию, полагают эксперты Olimpbet.

«Трактор» лидирует в Восточной конференции и идет вторым в общей турнирной таблице. В 21 матче регулярки подопечные Бенуа Гру набрали 32 очка – это на четыре меньше, чем у «Локомотива», и на одно больше, чем у СКА. В предыдущей встрече челябинцы обидно прервали пятиматчевую победную серию, проиграв «Автомобилисту», идущему вторым на Востоке (4:5), и теперь им нужно реабилитироваться перед своими болельщиками.

Что касается «Сибири», она приехала из Санкт-Петербурга, где была разгромлена СКА (3:6). Эта команда входит в зону плей-офф Восточной конференции, занимая седьмое место, но стремится подняться выше, чтобы заработать преимущество. Тем более что пока разрыв по очкам с четвертого по восьмое место минимальный.

Неделю назад «Трактор» обыграл «Сибирь» в Новосибирске со счетом 5:4. По мнению аналитиков Olimpbet, в этот раз вероятней всего лидер Востока тоже одержит победу в основное время.

Опубликовано: Александр Алферьев
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