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Продлит ли «Барыс» победную серию?

У астанинской команды сегодня последний матч перед сложным выездом. Матчи «барсов» из столиц Казахстана и Татарстана – в аналитике Olimpbet.

«Барыс» (Астана) – «Салават Юлаев» (Уфа). 16 октября, 19:00 (время Астаны)

«Барыс» на кураже подошел к последнему матчу очередной домашней серии. Команда, для которой каждое очко на вес золота, наконец, смогла выиграть. Продлят ли подопечные Вячеслава Буцаева успешную серию? Эксперты Olimpbet дают на это мало шансов.

В предыдущем матче «Барыс» принимал на своем льду омский «Авангард» и победил со счетом 1:0. Единственную шайбу во встрече на 15-й минуте в равенстве забросил Даниил Апалков, которому ассистировали Антон Бурдасов и Натан Болье.

Эта победа, спустя более чем месяц после старта сезона, стала для астанчан всего лишь третьей и второй в основное время. И ее, конечно же, недостаточно, чтобы выбраться со дна турнирной таблицы.

В клубе недавно, якобы по собственному желанию, был уволен многолетний генеральный директор Борис Иванищев. И пока не понятно, кто займет его место и как команду будут выводить из кризиса. Очевидно, такое положение дел не добавляет уверенности игрокам, которых менеджер Олег Болякин, общаясь с фанатами, назвал неликвидом.

Но тот самый «неликвид» вроде бы начал налаживать игру, реализовывая немногочисленные голевые моменты. Четыре заброшенные шайбы в двух последних матчах и одна победа, само собой, не то, чем можно гордиться. Но небольшой прогресс можно отметить.

Выигрыш у «Авангарда» должен придать хоккеистам «Барыса» уверенности. И сейчас важно закрепить успех, так как впереди тяжелый выезд в гости к лидерам КХЛ.

«Салават Юлаев» тоже играет не без погрешностей, замыкая за Востоке зону плей-офф. Да, положение дел у уфимцев гораздо лучше. Если «Барыс» набрал семь очков в 15-ти играх, то у СЮ 14 баллов, на три матча меньше и еще велики шансы выйти в лидеры конференции.

У «Барыса» очень низкий процент реализации бросков и плохая игра в неравных составах, особенно в меньшинстве. «Салават Юлаев» – команда, однозначно более сыгранная по всем линиям. Поэтому аналитики Olimpbet наиболее вероятной называют победу гостей со счетом 4:1.

«Трактор» (Челябинск) – «Ак Барс» (Казань). 16 октября, 19:00

А главная встреча этого игрового дня параллельно с астанинским матчем пройдет в Челябинске. Там сойдутся два сильнейших клуба Восточной конференции. И в этой битве шансы набрать очки у обеих команд примерно равны, считают эксперты Olimpbet.

«Трактор» возглавляет турнирную таблицу Востока и идет вторым после «Локомотива» во всей КХЛ. Команда из Челябинска провела 15 матчей, в которых набрала 22 очка.

В последнем матче «медведи» на своем льду неожиданно уступили «Авангарду» (1:3) и теперь им нужно набирать очки в основное время. Сбавлять обороты команде нельзя, иначе лидерство в конференции может перехватить «Автомобилист», отстающий всего на два балла.

Хоккеистам «Трактора» немного не хватает успеха в атаке, при этом, несмотря на поражение от омичей, они представляют собой одну их самых надежных линий обороны в лиге. Подопечным Бенуа Гру нужно подтянуть игру в большинстве, и это существенно решит проблемы с забиванием.

«Ак Барс» идет на Востоке четвертым, претендуя на более высокие места. В целом он уже мог бы находиться выше, но переживает спад. У казанцев был очень удачный старт сезона, после чего команда потерпела серию поражений.

В последней игре на выезде против «Магнитки» «барсы», кажется, вернулись на свои рельсы, забив сопернику пять безответных шайб. Команда много бросает по воротам и хорошо держится в меньшинстве.

Аналитики Olimpbet уверены, что в этом матче обе команды забьют как минимум по два гола.

Опубликовано: Александр Алферьев
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