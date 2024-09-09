Победим в Любляне? Аналитика от Olimpbet

Сегодня сборная Казахстана по футболу проведет свой первый выездной матч в розыгрыше Лиги наций. Соперник – команда Словении.

Словения – Казахстан. 9 сентября, 23:45 (время Астаны)

Эти соперники дважды встречались друг с другом по ходу отборочного цикла Евро-2024, и оба раза сильнее оказывались словенцы с одинаковым счетом 2:1. Причем поражение в заключительном туре квалификации не позволило казахстанцам выйти в финальную часть континентального первенства. Туда как раз отправились словенцы, а уже непосредственно в Германии они добрались до стадии 1/8 финала, где по пенальти уступили португальцам.

Эксперты Olimpbet и сейчас считают коллектив Матьяжа Кека фаворитом в споре с командой Станислава Черчесова, для которого это будет первый выездной матч у руля «ястребов».

Дебютную же игру российского специалиста во главе сборной Казахстана можно признать удачной: 6 сентября в Алматы наши парни сдержали Эрлинга Холанда и всю команду Норвегии, добившись нулевой ничьей.

Словения, к слову, тоже стартовала в Лиге наций с мирного домашнего исхода – 1:1 с очень крепкой сборной Австрии. Примечательно, что ворота «парней» в том матче защищал не звездный представитель мадридского «Атлетико» Ян Облак, а второй голкипер Матевж Видовшек, выступающий в местном чемпионате за «Олимпию».

Казахстану пока не удалось взять хотя бы очко в противостоянии со словенцами. Но мы верим в наших парней. Алга, Казахстан!

Норвегия – Австрия. 9 сентября, 23:45

Параллельно с матчем в Любляне отношения будут выяснять и соперники казахстанцев по третьей группе – сборные Норвегии и Австрии. Их встреча состоится в Осло.

«Викинги» явно не удовлетворены стартом в Лиге наций – ничейным исходом с казахстанцами. А лично Холанд – тем обстоятельством, что в алматинском матче ему впервые в сезоне не удалось забить.

Супербомбардир «Манчестер Сити» наверняка постарается это сделать в игре с австрийской командой. А что касается результата встречи, то эксперты Olimpbet считают шансы соперников приблизительно равными, отдавая небольшое предпочтение хозяевам.

Примечательно, что пути-дороги этих противников уже пересекались в Лиге наций – в самом дебютном розыгрыше этого турнира. Четыре года назад скандинавам удалось взять у альпийской сборной лишь одно очко в двух матчах, причем в гостях (ничья 1:1).

На своем же поле «викинги» уступили со счетом 1:2. Но уже тогда в рядах норвежцев выступал 20-летний Холанд, отметившийся голом в проигранной встрече. В целом же Австрия имеет серьезный статистический перевес в противостоянии с Норвегией: семь побед, два поражения и столько же ничейных исходов.

Но сейчас аналитики Olimpbet.kz склоняются к тому, что в ближайшем матче у северян неплохие шансы добиться приемлемого для них результата.