«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед»: прямой эфир финала Кубка Англии 25 мая в Казахстане

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«Манчестер Сити» громко отпраздновал очередное чемпионство и замахнется на 8-й в своей истории Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» остался без еврокубков по итогам АПЛ, но все еще может получить путевку в Лигу Европы. FONBET покажет прямую трансляцию финала Кубка Англии на сайте и в приложении.

«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед»: где смотреть прямую трансляцию матча в Казахстане

Финальная игра Кубка Англии начнется на «Уэмбли» в субботу, 25 мая, в 19:00 по казахстанскому времени. Посмотреть матч бесплатно можно на сайте и в приложении FONBET

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«Манчестер Юнайтед»

Команда Эрика тен Хага провела неоднозначный сезон. «Красные дьяволы» финишировали на восьмом месте, лишившись еврокубков. Последний шанс для МЮ получить путевку в Лигу Европы – выиграть в Кубке Англии. Но сделать это будет невероятно сложно. «Манчестер Юнайтед» выиграл всего в 2 из 5 последних встреч, а в 7 прошлых очных матчах с «Сити» одержал одну победу – в розыгрыше АПЛ 2022/23 (2:1).

Эксперты FONBET оценивают вероятность победы «Манчестер Юнайтед» в основное время коэффициентом 9.50. На итоговую победу МЮ с учётом дополнительного времени и серии пенальти можно поставить за 6.00.

Известный комментатор и журналист, амбассадор FONBET Ермухамед Маулен прогнозирует минимум один гол от «Манчестер Юнайтед» за 1.70.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» не оставил «Арсеналу» шансов на финише чемпионской гонки, обыграв «Вест Хэм» в заключительном туре АПЛ (3:1). Эта победа стала для команды Хосепа Гвардиолы седьмой подряд. «Сити» в отличной форме: горожане забили 96 мячей в чемпионате, а в шести предыдущих матчах отличались минимум 2 голами. Правда, в двух последних встречах Кубка Англии «горожане» предпочли не рисковать и забили в сумме всего 3 мяча, выиграв всухую у «Ньюкасла» (2:0) и «Челси» (1:0). 

На то, что и в финале Кубка Англии «Сити» выиграет с разницей в 1 или 2 гола, в Линии FONBET можно поставить за 2.17. На победу «горожан» в основное время принимаются ставки с коэффициентом 1.30.

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