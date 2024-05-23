Отправят ли США и Швеция отдыхать своих соперников? Расклады букмекеров

Горячие четвертьфиналы состоятся сегодня на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Чехии.

Швеция – Финляндия. 23 мая, 23:20 (время Астаны)

Сборная Швеции является одним из главных претендентов на золото. Команда привезла в Чехию весь топовый состав, выступающий в НХЛ. В их числе Виктор Хедман, некогда игравший в «Барысе», а также Лукас Рэймонд и Эрик Карлссон.

На предыдущей стадии шведы выиграли все семь матчей, набрав максимально возможные очки и став победителями группы В. Сейчас их тренирует очень перспективный 44-летний швед Сэм Халлам. Под его началом практически все соперники «сине-желтых» по групповому этапу были разгромлены с крупным счетом. При этом оборона «Тре Крунур» показала лучший результат из всех участников чемпионата мира: за семь матчей было пропущено лишь 9 шайб против 35 забитых.

Финляндия залетела в плей-офф, так как сказать, в последнем вагоне, зацепившись за четвертое место в группе А. Но дело не столько в ее высококлассной игре, а в том, что ряд соперников играл еще хуже.

В этом году суоми откровенно не блещут. В семи играх было набрано лишь десять очков. Команда не смогла ничего противопоставить топовым соперникам, проиграв лидерам группы – Канаде, Чехии и Швейцарии. А поражение от Австрии вообще всех удивило. В этом году финны практически не имеют в своем составе игроков НХЛ, выступая силами национальной лиги.

Эксперты Olimpbet уверены, что «Тре Крунур» без проблем оформят выход в полуфинал. Проход: Швеция – 1.23, Финляндия – 4.16. П1 и тотал 4,5 бол – 2.

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США – Чехия. 23 мая, 23:20

Американцы вышли в плей-офф со второго места в группе В. Ожидалось, что команда будет биться за первую строчку, но до показателей Швеции она не дотянула, набрав в семи играх лишь 16 очков. Таким образом, американцы, допустив большой разрыв с лидером, соревновались с Германией и Словакией, занявших третье и четвертое места.

Если по части обороны американцы оказались далеко не в лидерах, пропустив 16 шайб, то их нападение стало лучшим среди всех участников группового этапа. Представители США строго наказывают соперников за игру в открытый хоккей. Мэттью Болди, Джонни Гудро и Брэйди Ткачук из НХЛ набрали более десяти очков каждый.

Чехия стала третьей в группе А, показав такой же результат, как и США – 16 очков в семи встречах. А проиграли хозяева только тем соперникам, которые их обошли – Швейцарии и Канаде, и то не в основное время. Команда забросила соперникам 26 шайб, а пропустила 14.

А в первом звене соперников распугивают форварды НХЛ Павел Заха и Давид Пастрняк. Также тащит команду ее 38-летний ветеран Роман Червенка, который уже набрал десять очков.

Аналитики Olimpbet склоняются к тому, что хозяева турнира его провалят и в плей-офф не выйдут. Проход: США – 1.7, Чехия – 2.14. Неплохой коэффициент предлагается на то, что будет овертайм – 4.19.

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