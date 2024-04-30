«Бавария» – «Реал»: где смотреть онлайн трансляцию матча в Казахстане

В ночь с 30 апреля на 1 мая пройдёт первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом». К важнейшим играм еврокубков FONBET запустил акцию «Ставка без риска».

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«Бавария» – «Реал»: прямая трансляция

В прямом эфире игру покажет Qazsport, встреча начнётся в 0:00 по казахстанскому времени в ночь со вторника (30 апреля) на среду (1 мая). Следить за ходом матча можно будет на сайте и в приложении FONBET.

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Небольшими фаворитами встречи аналитики считают хозяев. В FONBET на победу «Баварии» можно поставить за 2.30, на «Реал» – за 3.20, на ничью – за 3.60.

Известный комментатор и журналист, амбассадор FONBET Ермухамед Маулен считает, что мюнхенцы забьют минимум дважды – коэффициент на это 1.95. В любом случае, вы можете поставить на игру без риска и получить бонус до 200 000 тенге здесь.