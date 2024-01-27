Жумагулов о бое Максум – Джонсон: «Азат может выиграть бой своей борьбой»

Экс-боец UFC Жалгас Жумагулов прокомментировал предстоящий бой казахстанца Азата Максума с американцем Чарльзом Джлнсоном.

– Совсем уже скоро Азату Максуму предстоит провести поединок в UFC с Вашим бывшим соперником по этому промоушну Чарльзом Джонсоном. Как, по Вашему мнению, может завершиться этопротивостояние?

– Ну, Азат может выиграть бой своей борьбой – самое главное, чтобы силы свои правильно рассчитал. Потому что Джонсон тоже дышит хорошо. Необходимо просчитать свои силы, в принципе.

Бой Максум (17-0) — Джонсон (13-6) пройдет 3 февраля 2024 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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