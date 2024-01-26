Толенов о бое Максум — Джонсон: «Думаю, для Азата это не сложный бой»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Азат Максум Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Дамир Толенов (11-1) дал прогноз на поединок Азата Максума с Чарльзом Джонсоном на турнире UFC Fight Night.

«Думаю, для Азата это не сложный бой. Азат — крепкий парень, который умеет выигрывать уверенно. А Джонсон окажется для него не тяжелым соперником. Так что, однозначно, победа будет за Азатом», — заявил Толенов.

Бой Максум (17-0) — Джонсон (13-6) пройдет 3 февраля 2024 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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