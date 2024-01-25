Чарльз Джонсон о казахстанских фанатах MMA: «Презираю тех, кто нападают на меня и мою семью»

Теги UFC MMA UFC 235 Sports.ru - Казахстан Азат Максум Спорт Казахстана

Американский боец UFC Чарльз Джонсон (13-6) перед боем с казахстанцем Азатом Максумом (17-0) рассказал о своем отношении к атакам фанатов в соцсетях. 

 — Казахстанские болельщики яростно болеют за наших спортсменов. Вы уже подверглись их «атакам»?

— Да, хоть мне и нравится культура боя, но я презираю неуважительных фанатов, которые нападают на меня и мою семью. В целом, мне нравится стиль казахских бойцов и их жесткость, – отметил Джонсон. 

Бой Джонсон – Максум состоится 4 февраля на турнире UFC Fight Night 235 в Лас-Вегасе (США).

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