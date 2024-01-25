Чарльз Джонсон о казахстанских фанатах MMA: «Презираю тех, кто нападают на меня и мою семью»

Американский боец UFC Чарльз Джонсон (13-6) перед боем с казахстанцем Азатом Максумом (17-0) рассказал о своем отношении к атакам фанатов в соцсетях.

— Казахстанские болельщики яростно болеют за наших спортсменов. Вы уже подверглись их «атакам»?

— Да, хоть мне и нравится культура боя, но я презираю неуважительных фанатов, которые нападают на меня и мою семью. В целом, мне нравится стиль казахских бойцов и их жесткость, – отметил Джонсон.

Бой Джонсон – Максум состоится 4 февраля на турнире UFC Fight Night 235 в Лас-Вегасе (США).

Лора Санко о казахстанских болельщиках: «Я пожелала Шавкату удачи, получила 250 тысяч комментариев менее чем за 24 часа»

Рахмонов занял 23 место в рейтинге Р4Р

В UFC выдвинули Шавката Рахмонова на звание лучшего бойца года