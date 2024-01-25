Чарльз Джонсон сравнил Жумагулова и Максума: «У Азата богаче арсенал»

Американский боец UFC Чарльз Джонсон (13-6) перед боем с казахстанцем Азатом Максумом (17-0) сравнил его с Жалгасом Жумагуловым.

В ноябре 2022 года Жумагулов уступил Джонсону судейским решением.

— Что можете выделить у Азата Максума?

— Он молодой и голодный. Всесторонне развитый хороший боец с великолепной бойцовской культурой.

— Вас не пугает его рекорд?

— Нет. Лучшие бои проходят в UFC, а остальное не имеет значения. Но опыт — это хорошо.

— Чем Азат Максум отличается от Жалгаса Жумагулова?

— У него богаче арсенал, и он намного моложе. Подготовка будет лучше.У А

Бой Джонсон – Максум состоится 4 февраля на турнире UFC Fight Night 235 в Лас-Вегасе (США).

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