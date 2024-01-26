Жумагулов о следующем сопернике в Naiza: «Пацан крепкий»

Экс-боец UFC Жалгас Жумагулов прокомментировал предстоящий бой в лиге Naiza.

- Жалгас, итак, имя Вашего соперника на 24 февраля озвучено официально – американец Кливленд Маклин. Как думаете, – он-то впоследствии с боя не снимется, как очень многие предыдущие?

– Да, соперник есть, бой есть. Не снимется ли?.. Ну, не знаю… Все возможно. Я уже, если честно, на все настроен – то, что снимаются, уже привык к этому.

- Бои Кливленда Маклина, по сложившейся уже традиции, перед поединком с ним смотреть не будете?

– Пару боев его посмотрел, чтобы понимать, что, как он там. Скажу – соперник не именитый, но очень сильный. Крепкий пацан. Не проходной боец, сильный.

- У Вас с этим файтером был общий соперник – Джошуа Ван. Но если Вы уступили этому оппоненту раздельным решением судей, то Маклин был им задушен во втором раунде. Можно ли на основании этого считать, что американец будет в вашем с ним поединке андердогом, как думаете?

– Касательно Джошуа Вана – да, он дрался с ним. Тот его, получается, задушил, да? Ну, Вы же понимаете – это бой, ММА. Все возможно. Я также могу проиграть – и он также проиграть может, – отметил Жумагулов.

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