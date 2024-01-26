Жумагулов о следующем сопернике в Naiza: «Пацан крепкий»

Теги MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Экс-боец UFC Жалгас Жумагулов прокомментировал предстоящий бой в лиге Naiza.

- Жалгас, итак, имя Вашего соперника на 24 февраля озвучено официально – американец Кливленд Маклин. Как думаете, – он-то впоследствии с боя не снимется, как очень многие предыдущие?

– Да, соперник есть, бой есть. Не снимется ли?.. Ну, не знаю… Все возможно. Я уже, если честно, на все настроен – то, что снимаются, уже привык к этому.

- Бои Кливленда Маклина, по сложившейся уже традиции, перед поединком с ним смотреть не будете?

– Пару боев его посмотрел, чтобы понимать, что, как он там. Скажу – соперник не именитый, но очень сильный. Крепкий пацан. Не проходной боец, сильный.

- У Вас с этим файтером был общий соперник – Джошуа Ван. Но если Вы уступили этому оппоненту раздельным решением судей, то Маклин был им задушен во втором раунде. Можно ли на основании этого считать, что американец будет в вашем с ним поединке андердогом, как думаете?

– Касательно Джошуа Вана – да, он дрался с ним. Тот его, получается, задушил, да? Ну, Вы же понимаете – это бой, ММА. Все возможно. Я также могу проиграть – и он также проиграть может, – отметил Жумагулов.

Лора Санко о казахстанских болельщиках: «Я пожелала Шавкату удачи, получила 250 тысяч комментариев менее чем за 24 часа»

Рахмонов занял 23 место в рейтинге Р4Р

В UFC выдвинули Шавката Рахмонова на звание лучшего бойца года

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий