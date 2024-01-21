Жалгас Жумагулов о бое в Naiza: «Соперник не именитый, но очень сильный»

Теги MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов поделился ожиданиями от предстоящего боя против американца Кливленда Макинла в рамках турнира NAIZA 57.

– Соперника дали, дату назначили, готовимся. Кливленд Макнил не является именитым бойцом, но этот парень очень силен. Он опытный, взрывной, бьющий и довольно крупный. Но я тоже не первый день дерусь, есть опыт, думаю бой получится интересным.

Я готов и заряжен. Времени на подготовку маловато, но со своей стороны сделаю все возможное, чтобы победить, – сообщил Жумагулов.

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