Кливленд Маклин о бое с Жумагуловым: «Он любит сбивать людей с ног»

Теги MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Американский боец MMA Кливленд Маклин прокомментировал предстоящий бой с казахстанцем Жалгасом Жумагуловым в промоушене NAIZA FC.

- Знали этого бойца раньше? Видели его бои в UFC?

– Я смотрел все бои Жалгаса. Думаю, что он хороший боец. Который любит наносить удары и сбивать людей с ног.

- Раньше Вы дрались только на американском континенте. Почему вдруг решили дебютировать в казахстанском промоушене?

– Мой менеджер Стив спросил, хочу ли я сразиться с Жалгасом. Я сказал – да, и теперь, похоже, еду в Казахстан.

- Интересно, что знаете на данный момент о Казахстане?

– На данный момент о Казахстане не знаю ничего, – отметил боец. 

Напомним, что в начале декабря Жалгас Жумагулов провел свой первый поединок после завершения контракта с UFC. Он выступил на турнире лиги Naiza в Астане и победил техническим нокаутом японца Масато Накамуру.

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