Фархад Шарипов о сопернике Жумагулова по бою в Naiza: «Борьба, комбинации — никакие»

Теги MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Проживающий в США бывший боец ММА из Кыргызстана Фархад Шарипов (17-8) рассказал корреспонденту о сильных и слабых сторонах американца Кливленда Маклина (17-11) — соперника казахстанца Жалгаса Жумагулова по поединку на турнире Naiza FC 57.

«Знаю его. В 61 кг выступает. Борьба, комбинации — никакие. С ним на дальней дистанции можно бой выиграть. Жалгасу нужно будет двигаться, не стоять напротив соперника.

И вести поединок на дальней дистанции, действовать на опережение — вот тогда у него выиграет. А если Жалгас будет на него переть, то проиграет», — сообщил Шарипов.

Бой Жумагулов — Маклин пройдет 24 февраля в Алматы. 

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